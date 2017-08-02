أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صحة المنيا تختتم فعاليات "اليوم القومي للسكان" بـ 5 مدن (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صحة المنيا تختتم فعاليات "اليوم القومي للسكان" بـ 5 مدن (صور)

11:55 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    47ddfe87bf.jpg

  • عرض 6 صورة

    2e1c13e1db.jpg

  • عرض 6 صورة

    13dcd1f21a.jpg

  • عرض 6 صورة

    ff94aa9a73.jpg

  • عرض 6 صورة

    ce18ffe6bc.jpg

  • عرض 6 صورة

    153d7f04b4.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محلب يتفقد عددًا من المشروعات بأسوان

الألبوم التالى

بالصور.. محلب يتفقد عددًا من المشروعات بأسوان

المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات اليوم القومي للسكان الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، والذي احتفلت به المنيا بتنفيذ أنشطة في الإدارات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وهي مغاغة، بني مزار، المنيا، سمالوط، ملوي في الفترة من 30 يوليو ولعدة أيام.

كان عصام البديوي محافظ المنيا، دعا جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، إلى ضرورة التعاون الكامل والحقيقي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية للوصول إلى معدلات التنمية التي تسعى لها الدولة، من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية حققت خلال عامي 2009/2010 معدلات نمو اقتصادي عالية، بالتوازي مع السيطرة على معدلات الإنجاب، ولكن الأحداث والظروف التي مرت بها الدولة عقب عام 2011، ساعد كثيرًا في انخفاض المؤشر وارتفاع معدل الإنجاب بسبب تراجع دور الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ما يتطلب ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق تنمية حقيقية وتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الفعاليات، الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور شنطوري إمام، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور محسن فتحي، ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين من الوعاظ والقساوسة، وممثلو الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية وغيرها، وممثلو المجلس القومي للسكان، وعدد كبير من الرائدات الريفيات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأحد المقبل.. بدء برنامج "معًا لمكافحة الإدمان" بقرى المنيا

    أخبار

  • "تموين المنيا" تؤجل تطبيق منظومة الخبز الجديدة ليومين

    أخبار

  • بحث تيسير إجراءات عمل المستثمرين في المنيا (صور)

    أخبار

  • "صحة قنا" تحتفل باليوم القومي للسكان (صور)

    أخبار

إعلان

3f8aea74fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان