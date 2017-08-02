صحة المنيا تختتم فعاليات "اليوم القومي للسكان" بـ 5 مدن (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات اليوم القومي للسكان الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، والذي احتفلت به المنيا بتنفيذ أنشطة في الإدارات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وهي مغاغة، بني مزار، المنيا، سمالوط، ملوي في الفترة من 30 يوليو ولعدة أيام.

كان عصام البديوي محافظ المنيا، دعا جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، إلى ضرورة التعاون الكامل والحقيقي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية للوصول إلى معدلات التنمية التي تسعى لها الدولة، من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية حققت خلال عامي 2009/2010 معدلات نمو اقتصادي عالية، بالتوازي مع السيطرة على معدلات الإنجاب، ولكن الأحداث والظروف التي مرت بها الدولة عقب عام 2011، ساعد كثيرًا في انخفاض المؤشر وارتفاع معدل الإنجاب بسبب تراجع دور الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ما يتطلب ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق تنمية حقيقية وتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الفعاليات، الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور شنطوري إمام، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور محسن فتحي، ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين من الوعاظ والقساوسة، وممثلو الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية وغيرها، وممثلو المجلس القومي للسكان، وعدد كبير من الرائدات الريفيات.