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محكمة أوروبية توقف "مبدئيا" ترحيل إرهابي محتمل من ألمانيا

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مصراوي Masrawy

محكمة أوروبية توقف "مبدئيا" ترحيل إرهابي محتمل من ألمانيا

12:06 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

بريمن، ألمانيا (د ب أ)

أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الوقت الحاضر ترحيل شاب يمثل خطرا على الأمن العام من ولاية بريمن الألمانية.

وقال متحدث من وزارة داخلية الولاية الألمانية اليوم الأربعاء إنه سيتم إصدار قرار نهائي بشأن الشاب، 18 عاما، خلال الأشهر القادمة.

وبحسب تقارير صحفية، كان الشاب الذي ينحدر من داغستان في الطريق بالفعل إلى المطار إلى فرانكفورت، وعندما تم إعلان القرار، عادت السيارة به مرة أخرى.

وترى السلطات أن الشاب يتعاطف مع تنظيم داعش، وأنه صرح بأفكار انتحارية، لذا تعتقد أنه من الممكن أن يقوم بهجوم إرهابي.

ويقبع الشاب في سجن الترحيلات منذ شهر مارس الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا منحت الضوء الأخضر لترحيله خلال الأسبوع الماضي، ولكنه قدم شكوى احتجاجا على ذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.

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