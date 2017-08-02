إحباط تهريب 1470 سيجارة إلكترونية بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، محاولة تهريب 1470 قطعة من السجائر والشيش الإلكترونية المحظور حيازتها، مع راكب مصري لدى وصوله من الصين عن طريق السعودية، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب.

وأعلنت مصادر جمركية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية رقم (305)، والقادمة من جدة، اشتبه عصام أنور عطية، مدير الجمارك، في حقائب الراكب، الذي حاول استغلال الزحام الشديد لركاب الصالة والمرور مسرعًا منها.

وأضافت المصادر الجمركية، أنه تبين من جواز سفر الراكب أنه قادم من الصين عن طريق السعودية، لخداع رجال الجمارك، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، حيث عثر على ٢١٠ زجاجة زيت سائل خاص بالسجائر والشيش الإلكترونية، و٥٠٠ سخان للسجائر والشيش، وأكياس تنظيف بإجمالي ١٤٧٠ قطعة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة (1955)، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم (66) لسنة (1963)، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة (1975)، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقرر سامي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات .