أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري يتوجه إلى الخرطوم لمعالجة معوقات تطوير العلاقات الثنائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكري يتوجه إلى الخرطوم لمعالجة معوقات تطوير العلاقات الثنائية

11:41 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

شكري يتوجه إلى الخرطوم لمعالجة معوقات تطوير العلاقات الثنائية

وزير الخارجية سامح شكري

لقاهرة- (مصراوي)

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد في لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، في زيارة تستهدف العمل على معالجة جميع الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المُتحدث باسم وزارة الخارجية أشار في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث، إذ سبقه اجتماع اللجنة بالخرطوم في 20 أبريل الماضي، وآخر عُقد بالقاهرة في 3 يونيو الماضي.

وقال أبو زيد إن الجانبين حريصين على مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشفافية وصراحة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن العمل على معالجة جميع الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

وبحسب أبو زيد، فإنه من المنتظر أن تناقش اللجنة جميع جوانب التعاون الثنائي، في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، كتطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لإنتاج اللحوم، فضلاً عن متابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق.

ولفت إلى أن الجانبيبن سيناقشان الإعلام وكيفية تعامل الاعلام في البلدين، مع القضايا المرتبطة بعلاقات البلدين، وضرورة الحفاظ على شعبي وادي النيل، والعلاقات المصرية السودانية.

وأوضح أن الوزيرين سينقشان العديد من القضايا الاقليمية، من ضمنها الأزمة القطرية، والقضية الليبية، وبحث آخر تطورات الأوضاع في القدس.

وأكد أبو زيد أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة خاصة، تقتضي من وزيري الخارجية أن يبقيا على قنوات الاتصال والتشاور والتنسيق بشكل دائم ومتصل.

يُشار، إلى أن العلاقات المصرية- السودانية شهدت حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، بشأن عدة قضايا بدءا من أراض حدودية متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صور- بدء محادثات وزيري خارجية مصر والجزائر

    أخبار

  • كبير أساقفة كانتربري: ندعم رفع العقوبات عن السودان

    أخبار

  • وزير الخارجية الصربي يدعو الى تقسيم كوسوفو

    أخبار

  • الدول الأربع تبدي استعدادها للحوار مع قطر شرط تنفيذ الـ"13 مطلباً"

    أخبار

إعلان

9b930a6807.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل