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بعد أن فاض بها الكيل.. أم تعرض طفلها للبيع

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مصراوي Masrawy

بعد أن فاض بها الكيل.. أم تعرض طفلها للبيع

11:58 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

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كتبت- ميرا ماهر:
عرضت أم بريطانية طفلها للبيع على موقع مزادات على الانترنت “ebay”، بعد أن فاض بها الكيل بسبب الفوضى التي يسببها الطفل. وذلك بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

واتخذت "جورجيا جويس" القرار بعد ترك طفلها "تشارلي" البالغ من العمر عامين بمفرده لمدة دقيقة ونصف فقط، لتتفاجئ بالفوضى تعم أرجاء المنزل.

وخلال تحضير الأم للطعام، قام الطفل بدهن الكريم الخاص به على التلفزيون والأرض والأثاث الجديد في غرفة الجلوس، حيث انتقلت العائلة إلى هذا المنزل منذ شهرين فقط.

ونشرت الأم صورًا لما قام به الطفل على الموقع وكتبت قائلة: لم أعرف ماذا أفعل، هل أضحك أم أبكي؟ كان ابني فخوراً جداً بما فعله. وأضافت: "أنا مستعدة لبيعه بالرغم من أنه طفلي الوحيد".
وأضاف الموقع، بالرغم من أنه ما زال بالإمكان استخدام التلفزيون، ولكن السجادة و"الكنبة" أصبحا ملطخان بالمادة الزيتية المصنوع منها الكريم.
وفي اليوم التالي لم تتمكن الأم من العثور علي الطفل في أي مكان، حيث كان يختفي في خزانة ملابسه، كما وجدته من قبل في الثلاجة.

 

 

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مصراوي Masrawy

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