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كوبر يحدد موعد عودة الفراعنة من أوغندا

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كوبر يحدد موعد عودة الفراعنة من أوغندا كوبر يحدد موعد عودة الفراعنة من أوغندا

التحرير

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اتفق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويرتبط الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر، أن يعلن المدرب الأرجنتيني قائمة اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري.

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وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبرالمقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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