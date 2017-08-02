الإسماعيلي يهدي تاريخه للضيوف في بطولة تبوك الودية

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يلتقي النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الاتفاق السعودي في إطار الجولة الثانية من منافسات دورة تبوك الودية الدولية.

وأقام الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك مأدبة غداء لجميع الفرق المشاركة فى الدورة الودية، وحقق خلالها الإسماعيلي فوزه الأول على فريق اتحاد جده بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تواجدت جميع البعثات المشاركة.

وقد سادت أجواء طيبة بين جميع الفرق وغالبية اللاعبين وتبادل اللاعبون الصور الخاصة مع زملائهم من الفرق الأخرى وسط حالة من التآخى بين كل الفرق العربية المشاركة في البطولة.

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وقامت بعثة الإسماعيلي بتوزيع كتيب تم تخصيصه كهدية بمناسبة مشاركة الفريق في دورة تبوك الدولية الثانية، وتضمن الكتيب كلمة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي، ومعلومات عن مدينة الإسماعيلية وتاريخها القديم، ومن ثم معلومات عن تاريخ النادي العريق وأبرز بطولاته التي بلغت 6 بطولات بما فيها الدوري المصري (ثلاث مرات) والبطولة الإفريقية وكأس مصر (مرتين) وأبرز هدافي الفريق والمدربين واللاعبين المحترفين الذين مروا على النادي.

كما تضمن لقاءات فريق الإسماعيلي الملقب بالدراويش مع الأندية السعودية الهلال والاتحاد والأهلي والشباب والطائي والفيصلي وحراء والوحدة، وتزين الكتيب بصورة جماعية للفريق مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال استقباله للفريق في بداية السبعينيات الميلادية.