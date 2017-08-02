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بعد زيادة الاحتياطي.. الدولار يرتفع في البنك المركزي و«البركة» يسجل أعلى سعر

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بعد زيادة الاحتياطي.. الدولار يرتفع في البنك المركزي و«البركة» يسجل أعلى سعر بعد زيادة الاحتياطي.. الدولار يرتفع في البنك المركزي و«البركة» يسجل أعلى سعر

التحرير

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تحرك بالبنك المركزي فى مستهل التعاملات الصباحية، ليسجل 17.94 للبيع، و17.84 للشراء مقابل الجنيه المصري، وذلك بزيادة نحو 1 قرش عن تعاملات أمس.

وسجل الدولار ببنك البركة صباح اليوم أعلى سعر 17.96 جنيه للبيع، ونحو 17.86 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار ببنك "إتش إس بي سي" 17.91 جنيه للبيع، و17.81 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 17.94 جنيه للبيع، ونحو 17.84 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار ببنك وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي 17.9 جنيه للبيع، و17.8 جنيه للشراء، كما سجل بالبنك الأهلى 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، وفى المصرف المتحد سجل سعر الدولار اليوم 17.92 جنيه للبيع، و17.82 للشراء.

متوسط العملات الأجنبية اليوم:

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تحرك متوسط أسعار العملات الأجنبية نحو الارتفاع وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.19 جنيه للبيع، ونحو 21.07 جنيه للشراء.

بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.72 جنيه للبيع، ونحو 23.58 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى سجل نحو 18.58 جنيه للبيع، ونحو 18.47 جنيه للشراء، واليوان الصينى سجل نحو 2.67 جنيه للبيع، ونحو 2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى سجل نحو 16.23 جنيه للبيع، ونحو 16.13 جنيه للشراء.

متوسط أسعار العملا العربية اليوم:

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارا نسبيا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.78 جنيه للبيع، و4.75 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتى 59.60 للبيع، 58.96 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.88 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء.

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التحرير

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