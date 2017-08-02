إصابة 12 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بسبب "مَضْيَفة" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 12 شخصًا، بينهم سيدة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب "مضيفة" بناحية عزبة "الشيخ حامد"، التابعة لدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بناحية عزبة "الشيخ حامد" التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طــرف أول "عيسويي.ش.ع.ش" 64 عامًا، موظف بالمعاش، ونجليه "محمد" 36 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، و"عمر" 33 عامًا، فني أبنية، و"أحمد.ر.ع.م" 23 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، و"مصطفى.س.ش.ع" 25 عامًا، حاصل على ليسانس دعوة إسلامية، وشقيقيه "محمد" 30 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، و"أحمد" 28 عامًا، عامل، وطـــرف ثانٍ "عبدالعزيز.م.س.ح" 70 عامًا، موظف بالمعاش، ونجليه "محمد" 41 عامًا، إمام وخطيب مسجد، و"أحمد" 19 عامًا، طالب، وشقيقه "عبدالله" 56 عامًا، كاتب، وزوجته "هند.م.ع.الـ" 46 عامًا، ربة منزل، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، ومقيمون بناحية "الشيخ حامد".

وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات على "مضيفة الأسرة"، فيما ضبطت قوات المركز طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه وإصابته لذات السبب.

جرى تحويل المصابين لمستشفى أبو حماد المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.