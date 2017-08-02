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"الصحة" تنظم احتفالية باليوم العالمي لسكان "بهرمس"

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مصراوي Masrawy

"الصحة" تنظم احتفالية باليوم العالمي لسكان "بهرمس"

11:33 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

القاهرة- مصراوي:

نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية خاصة باليوم القومي للسكان، بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة والسكان بالوزارة، وبالتنسيق مع محافظة الجيزة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم قافلة صحة إنجابية للسيدات بقرية بهرمس بمنشأة القناطر غرب، على مدار يومين متتاليين بدأت أمس الثلاثاء، مع تقديم الخدمات بالمجان للسيدات، بالإضافة إلى تنظيم ندوة موسعة عن تنظيم الأسرة، حضرها عددٌ من علماء الأزهر الشريف، تحدثوا خلالها عن أهمية القضية السكانية في تحقيق التنمية المنشودة، داعين إلى ضرورة الأخذ بكل وسائل العلم لتحقيق الصالح العام.

وأوضح علماء الأزهر، خلال الندوة، أن رأي الدين يدعو دائمًا إلى التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، لافتين إلى أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة، هو من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، مشيريين إلى أن هذه المنظومة التي نسير عليها، هي أيضًا متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

وتضمنت الاحتفالية - أيضًا - تنظيم معرض لمنتجات نوادي المرأة من أقمشة وملابس للسيدات والأطفال بأسعار رمزية، وكذلك مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

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مصراوي Masrawy

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