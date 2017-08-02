أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

11:15 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

أرشيفية

 

سوهاج – عمار عبد الواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل مهجور بمنطقة القيسارية، دائرة قسم شرطة طهطا.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطاراً من قسم شرطة طهطا بانهيار حفرة داخل منزل بشارع أبو بكر الصديق دائرة القسم.

تبين من التحريات وجود حفرة داخل منزل مهجور ملك "علاء أحمد الخطاب"، 33 عامًا، عامل، ويقيم دائرة القسم، بقطر 2 متر وبعمق 10 أمتار، بها جثامين 4 أشخاص.

كما تبين أن الجثامين تخص كلاً من مالك المنزل المذكور، وشقيقه "محمد"، 37 عامًا، عامل، ونجل الثاني "السيد"، 11 عامًا، و"محمود رمضان أحمد"، 28 عامًا، عامل ويقيمون بندر طهطا دائرة القسم .

وانتشلت قوات إدارة الحماية المدنية، الجثامين وجرى نقلهم لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال كل من نجل عم الأول السيد محمود محمد 51 عامًا، مدرس، ووالد الرابع رمضان أحمد عبد الجليل، 59 عامًا، موظف، عللا وفاة المذكورين نتيجة صعقهم من موتور كهرباء لرفع المياه الناجمة عن الحفر، ونفيا الشبهة الجنائية.

وأشارت تحريات وحدة مباحث القسم المبدئية إلى قيام المذكورين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1768، إداري المركز لسنة 2017.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنقاذ شخصين انهارت فوقهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

    أخبار

  • السيطرة على حريق اندلع بجرار قطار في القليوبية

    أخبار

  • ماس كهربائي وراء حريق محطة الوقود بالغربية.. والحصيلة: 8 مصابين

    أخبار

  • مصرع وإصابة شرطيين اثنين بحادث سير في المنيا

    أخبار

إعلان

b39fb90425.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان