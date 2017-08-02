التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل مهجور بمنطقة القيسارية، دائرة قسم شرطة طهطا.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطاراً من قسم شرطة طهطا بانهيار حفرة داخل منزل بشارع أبو بكر الصديق دائرة القسم.

تبين من التحريات وجود حفرة داخل منزل مهجور ملك "علاء أحمد الخطاب"، 33 عامًا، عامل، ويقيم دائرة القسم، بقطر 2 متر وبعمق 10 أمتار، بها جثامين 4 أشخاص.

كما تبين أن الجثامين تخص كلاً من مالك المنزل المذكور، وشقيقه "محمد"، 37 عامًا، عامل، ونجل الثاني "السيد"، 11 عامًا، و"محمود رمضان أحمد"، 28 عامًا، عامل ويقيمون بندر طهطا دائرة القسم .

وانتشلت قوات إدارة الحماية المدنية، الجثامين وجرى نقلهم لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال كل من نجل عم الأول السيد محمود محمد 51 عامًا، مدرس، ووالد الرابع رمضان أحمد عبد الجليل، 59 عامًا، موظف، عللا وفاة المذكورين نتيجة صعقهم من موتور كهرباء لرفع المياه الناجمة عن الحفر، ونفيا الشبهة الجنائية.

وأشارت تحريات وحدة مباحث القسم المبدئية إلى قيام المذكورين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1768، إداري المركز لسنة 2017.