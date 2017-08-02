إنشاء 10 أبراج لحاجزي المشروع القومي للإسكان في الشرقية وبورسعيد

كتبت- ندى الخولي:

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في اجتماعه، برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنفيذ 10 أبراج سكنية (الوحدة غرفتين وصالة بمساحة 63 م2) بموقع العصلوجي بالزقازيق - محافظة الشرقية، على أن تكون الأولوية لحاجزي الوحدات ضمن المشروع القومي السابق للإسكان، والذين حجزوا ودفعوا المقدمات بالمحافظة منذ سنوات.

وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي للصندوق، وفقًا للبيان الصادر، الأربعاء، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق - أيضًا - على الشروع في تنفيذ 660 وحدة سكنية (3 غرف وصالة) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد (4 أبراج بموقع الضواحي/السلام، و7أبراج بموقع الحرية) من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تلبيةً للطلبات الكثيرة على الوحدات ببورسعيد.

وأضافت المدير التنفيذ للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على توقيع بروتوكول تعاون بإتاحة عمارة سكنية لمحافظة الشرقية لاستضافة الأسر القبطية المنتقلة من مدينة العريش إلى محافظة الشرقية وعددها 23 أسرة، على أن تقوم المحافظة بسداد القيمة الإيجارية المحددة لحين عودة الأسر إلى منازلهم الأصلية بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء، أسوةً بما تم سابقًا في محافظة الإسماعيلية.