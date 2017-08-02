وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة "ليفربول" بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، كلًا من "باتريك هاكيت"، نائب رئيس جامعة "ليفربول" الإنجليزية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن السفير ناصر كامل، سفير مصر بإنجلترا؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة "ليفربول"، ومركزًا بحثياً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي لها، الأربعاء، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مركزًا للتعليم والبحث العلمي بالشرق الأوسط وإفريقيا وجذب الجامعات الدولية المرموقة عالمياً لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "عبد الغفار"، خلال الاجتماع، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بدعم التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أننا بصدد إنشاء مدينة تعليمية جديدة للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، يخصص جزءًا منها لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر، مطالبًا بأن يكون هناك فرع لجامعة "ليفربول" في مصر على غرار الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن مصر تمتلك ثروةً بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، مطالبًا بزيارة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية للتعرف على الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التي تمتلكها، وخاصةً مدينة زويل ومراكزها ومعاملها البحثية المتميزة، وجامعة النيل، وغيرها، مشيدًا بجامعة "ليفربول" لمكانتها العريقة واعتمادها على ربط الدراسة بالأبحاث، وربط المراكز البحثية بالصناعة.

وناقش اللقاء - أيضًا - آليات تفعيل التعاون بين الجانبين، وخاصةً في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء مركز بحثي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وإعداد خريجين قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم، بالإضافة إلى بحث ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية، والتبادل التعليمي، وخاصةً في البحوث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة المنح الدراسية للباحثين المصريين بجامعة "ليفربول".

وأكد نائب رئيس جامعة "ليفربول"، حرصه على التعاون مع مصر وخاصةً الجامعات والمراكز البحثية المصرية، واستعداده تقديم كافة أوجه الدعم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا تجربة إنشاء فرع لجامعة "ليفربول" بالصين، وإمكانية إنشاء فرع للجامعة في مصر، ومركزًا بحثياً خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور محمد صالحين، مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية، والمهندس طارق الجمال، عضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

