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ريال مدريد يرفض عرض روما لضم بديل صلاح

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ريال مدريد يرفض عرض روما لضم بديل صلاح ريال مدريد يرفض عرض روما لضم بديل صلاح

التحرير

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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد، رفض العرض الذي تقدم به روما الإيطالي للحصول على خدمات لاعب الملكي لوكاس فاسكيز خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار راديو «ماركا» إلى أن فريق العاصمة الإيطالية تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب ريال مدريد تحسبًا لفشل صفقة انضمام رياض محرز، لكن المرينجي رفض العرض.

ويسعى الجييلاروسي لتأمين مركز الجناح الأيمن، خاصة بعد رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، حيث وضع الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي على رأس أولوياته، ولكن مع وجود بعض البدائل تحسبًا لفشل الصفقة.

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وكان الإسباني مونشي المدير الرياضي لنادي روما قد رفض التعليق على صفقة رياض محرز بعدما حاصره الإعلاميون بالأسئلة بمجرد وصول الفريق إلى إيطاليا بعد انتهاء جولة المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية رغبة اللاعب الجزائري في الانتقال إلى روما ولكن ناديه يطلب مبلغًا ضخمًا مما يجعل إتمام الصفقة أمرًا صعبًا.

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التحرير

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