نجم تشيلسي على رأس المرشحين لخلافة نيمار في برشلونة

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ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حدد بديل البلجيكي إيدين هازارد، حال رحيل نجمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، إلى برشلونة الإسباني.

ويطارد برشلونة هازارد باعتباره البديل الأنسب للبرازيلي نيمار، القريب من الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تصل إلى 222 مليون يورو، وذلك بعدما ودع نيمار زملاءه في برشلونة اليوم. (طالع التفاصيل)

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وأشارت الصحيفة إلى أن البلوز سيحاول الاستفادة من قيمة صفقة بيع هازارد، من أجل التعاقد مع الفرنسي مبابي من موناكو، الذي يعد الأخير هدفًا للعديد من الأندية أبرزهم ريال مدريد وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ووضع برشلونة، هازارد وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والبرازيلي فيليب كوتينيو، بين المرشحين لخلافة نيمار.