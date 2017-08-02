أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نيمار يودع زملائه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت تقارير إسبانية، أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة، ودع زملائه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية، التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة «راك 1» الكتالونية، أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم غادر سريعًا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وأضافت مصادر أخرى، أن نيمار غادر مقر التدريبات، ولم يتدرب مع زملائه بموافقة مدرب الفريق، حيث أن فالفيردي منح الإذن لنيمار لحسم مستقبله.

يشار إلى أن فاجنر روبيرو، وكيل أعمال نيمار، كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «باريس رائعة، برج إيفل والنبيذ والأكل المميز وكرة القدم».

شاهد أيضا

وكيل نيمار

ومن المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الساعات القليلة المقبلة، إذ سيقوم النادي الباريسي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو، إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد