نيمار يودع زملائه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس (صور)

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كشفت تقارير إسبانية، أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة، ودع زملائه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية، التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة «راك 1» الكتالونية، أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم غادر سريعًا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وأضافت مصادر أخرى، أن نيمار غادر مقر التدريبات، ولم يتدرب مع زملائه بموافقة مدرب الفريق، حيث أن فالفيردي منح الإذن لنيمار لحسم مستقبله.

يشار إلى أن فاجنر روبيرو، وكيل أعمال نيمار، كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «باريس رائعة، برج إيفل والنبيذ والأكل المميز وكرة القدم».

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ومن المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الساعات القليلة المقبلة، إذ سيقوم النادي الباريسي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو، إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.