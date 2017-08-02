فلسطيني الأصل وأثار الجدل مع «السلطانة هيام».. معلومات عن باسل الزارو

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أثار الفنان ومقدم البرامح الأردني "باسل الزارو" الكثير من الجدل بعد تداول صور تجمعه بالنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام" في برلين، ثالث محطات باسل في جولته الأوروبية، والتي بدأت من أمستردام ثم باريس.

الجدير بالذكر أن تلك الزيارة هي الثانية بعد مقابلتهما في "دبي"، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أن الزيارة الأخيرة كان بناء على طلب الممثلة التركية وتكهن الكثيرون بأن ثمة صداقة أو علاقة تجمعهما.

في وسط ذلك لم يعرف عنه الجمهور الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى

1- ولد باسل الزارو في 2 يوليو 1986، لأب أردني من أصول فلسطينية وأم مصرية.

2- تخرج فى الجامعة الحديثة للعلوم والفنون في القاهرة، حيث تخصص في مجال التسويق وإدارة الأعمال، وكان هدفة وقتها أن يصبح "بزنس مان".

3- أصبح مذيعًا بالصدفة ويقول عن تلك التجربة: "تقديم البرامج بدأ معى عندما كنت فى أول سنة بالجامعة وذهبت مع اثنين من أصدقائى للتقديم فى مسابقة قناة ميلودى، ودخلت المسابقة كنوع من الرهان معهما وفوجئت باختيارى".

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4- حاز على جائزة قناة ميلودي لتقديم البرامج التلفزيونية في عام 2004، وكانت تلك الخطوة بمثابة الانطلاقة له.

5- صور ثلاثة أعمال لتليفزيون "بيبسي أرابيا" في دبي هي "كافيه ارابيا"، "فيس أوف"، "وأنت في 60 ثانية".

6- يعتبر برنامج "إكس فاكتور"، شهادة النجومية للمذيع الشاب، حيث لفت الأنظار بتلقائيته، وقدرته على الارتجال فى المواقف الصعبة التى واجهت المشاركين فى البرنامج.

7- جاء اختياره للبرنامج عن طريق الصدفة، ويقول عن تلك التجربة: "فوجئت باتصال من المنتجة المنفذة كرستين جمال، وقالت لى إنها ستضع اسمي فى قائمة المرشحين وكنت وقتها فى دبى، فلم أكن أخطط أن أصبح مذيعا، وكان هذا الاتصال يوم الأحد وأخبرتنى بأنهم سيبدأون التصوير يوم الخميس فى الأردن، ولم أتوقع أن أفوز لأن اسمى فى هذا المجال صغير جدا بالنسبة لأسماء أخرى كثيرة".

8- شارك في العديد من الأعمال الدرامية كان أبرزها مسلسل "لعبة الموت" 2013، ومسلسل "الإخوة" 2014، ومسلسل "فوق مستوي الشبهات" 2016.

9- شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "هذا المساء"، بشخصية "شريف" شقيق إياد نصار الذي فضل أن ينسحب من حياه حبيبته والإرتباط التقليدي بأخري، سبق لها الدخول في علاقة مع مذيع مشهور.