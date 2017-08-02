وصلت إلى تبادل الشتائم والصفع على الوجه.. أشهر 6 «خناقات» في الوسط الفني

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يحرص نجوم الفن على تصدير الوجه الملائكي لدى الجمهور، حفاظًا على الشعبية والصورة الذهنية التي يسعون لتكوينها في عيون معجبيهم، ولكن ما لا يعلمه الجمهور أن لكل فنان وجها آخر أبعد ما يكون عن المثالية الذي يحاول تصديرها للعامة في أغلب الوقت، إذ تفعل الغيرة الفنية بشخصيات النجوم الأفاعيل، وتحرضهم على سب بعضهم البعض، وأحيانًا يصل الأمل إلى الاشتباك بالأيدي، وتبادل التصريحات النارية عبر وسائل الإعلام.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" أشهر 6 "خناقات" في الوسط الفني.

شادية وحمدي أحمد

لا يعرف كثيرون أن الفنان الراحل كان أحد أبطال مسرحية "ريا وسكينة"، التي حقتت نجاحًا واسعًا، خاصة بعد تصويرها وعرضها تلفزيونيًا بدونه، بعد أن ذهب دور "عبد العال" الذي كان يلعبه إلى الفنان أحمد بدير، وتمكن من خلاله من رفع أسهم نجوميته في بورصة الفنانين.

روى حمدي أحمد سبب استبعاده من المسرحية بعد بدء عرضها بثمانية أشهر قائلًا: "كانت مدة العرض 4 ساعات بالإضافة إلي 45 دقيقة تحية الفنانين والكومبارس للجمهور، وعندما كنا نعرض في الكويت، طلبت من الزملاء في المسرحية اختصار الوقت، وقولتلهم أنا هدخل مع الكومبارس والأدوار الثانوية وندخل كلنا وبعد كده يدخل النجوم الثلاثة"، ولكنه فوجئ بعكس ذلك وتنافس النجوم الثلاثة على حصد تصفيق أكثر من الجمهور، ولما جاء دور شادية قال لها: "يلا يا جماعة بقى"، فوبخته ورد عليها قائلًا: "إنتي بتقولي ايه إذا كنتى شادية فأنا حمدي أحمد"، فقالت "طز"، ثم شتمها "أحمد" وترك المسرحية، وكان في ذلك الوقت عضوا بمجلس الشعب.

هند رستم وتحية كاريوكا

كانت تحية كاريوكا تكره هند رستم ولا تحتمل رؤيتها أو العمل معها، حيث تشترط قبل موافقتها على أي فيلم ألا يكون لهند رستم دور فيه، وأثناء الإعداد لفيلم "الفتوة"، علمت "كاريوكا" بوجود دور لـ"رستم"، فرفضت وقالت "يا أنا يا هي"، وصممت على إخراجها من الفيلم، فاضطر المخرج للرضوخ لأوامرها، وأسند دور "رستم" إلى الراقصة هند مظلوم.

وعن سبب ذلك العداء تحدثت "رستم" في حوار صحفي مع مجلة "روزاليوسف" عام 1957 قائلة: "القصة ترجع إلى خلاف قديم، فقد كانت تحية متزوجة من عبد المنعم الخادم، وظهرت شائعة بأنني على علاقة بالخادم، فاتصلت بي تليفونيا وشتمتني بألفاظ قاسية، فرددت عليها بنفس الألفاظ، وتدخل أحد الأصدقاء وأثبت لها أني بريئة، وانتهى الأمر عند هذا الحد".

صباح وفايزة

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الغيرة الفنية اشتعلت بين صباح وفايزة أحمد، إذ كان يتنافس الاثنان على ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقد وصل الخلاف بينهما إلى حد الضرب، وفق ما أوضحت "صباح" في حوار مع برنامج "آخر من يعلم"، إذ قالت: "لقد صفعتها 3 صفعات، كانت أولاها عندما كانت صباح وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في النقابة نقوم بعمل بروفة على أغنية، فجاءت فايزة وطرقت الباب، وعرف عبدالوهاب أنها هي فقال: أهي جت، يقصد فايزة، وقام بالاختباء، وكان معها مقص وحاولت فايزة أن تقص شعري، فصفعتها مرتين"، متابعة: "في موقف آخر جمع بيني وبين الفنان عبدالحليم حافظ، دخلت فايزة علينا، وسألت عبد الحليم: أنت معاهم في حفلات أضواء المدينة؟، وسبتني، فصفعتها مرتين".

وردة وميادة الحناوي

كشفت الفنانة وردة الجزائرية قبل وفاتها أن المطربة ميادة الحناوي كانت سببا في طلاقها من زوجها الموسيقار الراحل بليغ حمدي، لرغبتها في أغنية "مش عوايدك"، وفي المقابل صرحت "الحناوي" بأن وردة كانت سببا رئيسيا في منعها من دخول مصر بمساعدة نهلة زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب لمدة 13 عامًا، وكذلك في منع إذاعة أغانيها في الإذاعة المصرية، موضحة أن وردة لا تزال حاقدة عليها، وأن الحقد يبقى متأصلا، ناصحة إياها كفنانة كبيرة بضرورة تخطيه، وكانت تلك التصريحات قبل رحيل الفنانة الجزائرية.

نادية الجندي وإلهام شاهين

بدأ الخلاف بينهما في عام 2002 عندما اشتركتا في بطولة فيلم "الرغبة"، بسبب اعتراض "إلهام" على وضع لقب "نجمة الجماهير" لنادية الجندي على أفيش الفيلم، وقد اتسعت دائرة الخلاف بعد أن اختيرت نادية الجندي كأفضل ممثلة عن الفيلم، ووصل الأمر لدرجة تصريح "إلهام" بأنها "مستعدة للمشاركة في البطولة مع أي زميلة باستثناء نادية الجندي".

شيرين وعمرو دياب

تشهد العلاقة مؤخرا بين "الهضبة" عمرو دياب، والمطربة شيرين، توترًا حادًا، بعد أن أكدت الأخيرة عمدها إهانة المطرب الكبير خلال حفل زفاف الفنانين كندة علوش، وعمرو يوسف، وذلك خلال تواجدها بمهرجان قرطاج الفني، وخروجها بتصريحات نارية ضد "الهضبة" خلال برنامج "كل يوم"، تقديم عمرو أديب، مؤكدة أنها لا تمتلك 3 ملايين دولار حتى تصالحه، وهو الأمر الذي أشعل الحرب ضدها على موقع "فيس بوك"، خاصة من جمهور "الهضبة".