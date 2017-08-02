تسمم 21 شخصًا تناولوا وجبة سمك بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب 21 شخصًا بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة سمك من أحد المطاعم بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم لمستشفى الجامعة.

وفوجئ الأشخاص بإصابتهم بحالات قيء ومغص عقب تناولهم وجبة سمك من مطعم، بالقرب من ديوان محافظة المنوفية، ونُقلوا لقسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية لعمل الإسعافات الأولية واحتجاز حالتين بالعناية المركزة لسوء حالتهما.

وأشارت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى خروج 4 حالات واحتجاز 15 آخرين حتى إتمام علاجهم بشكل كامل، إلى جانب احتجاز حالتين بالعناية المركزة لسوء حالتهما، حيث كانوا يعانون من أمراض أخرى.

وأضافت، أنه جرى إرسال لجنة للتفتيش على المطعم المذكور، وتبين افتقاده للاشتراطات الصحية، وتم إغلاقه إلى جانب الحصول على عينات من الأسماك لتحليلها لبيان سبب التسمم وفحص أوراق تراخيصه.