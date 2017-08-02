وزير الإسكان يكلف بسرعة شراء أتوبيسات لحل أزمة المواصلات بالمدن الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

كلف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشراء أتوبيسات نقل جماعي على الفور وتشغيلها، لسرعة حل شكاوى سكان المدن الجديدة من سوء خدمة المواصلات الداخلية، وللإسراع في تسكين وحدات الإسكان هائلة العدد التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، خاصةً ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال مدبولي، وفقًا للبيان الصادر، الأربعاء: "خاطبنا كل الجهات المختصة المختلفة للإسهام في حل هذه المشكلة، ودرسنا أكثر من حل، وما زالت هناك شكاوى، ومهمتنا هي تنمية المدن الجديدة، وانتقال المواطنين للسكن بها، وأهم عامل لتحقيق هذا الهدف هو المواصلات، ولذا ستتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذه المسئولية، مثلما تتولى تنفيذ جميع المباني الخدمية، وتسليمها للوزارات المختلفة لتشغيلها".

وتضمنت قائمة تكليفات وزير الإسكان، توجيه جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالصعيد بالإعلان في الأجهزة عن أن الهيئة ستقوم بتخصيص الأرض مباشرةً وعلى الفور لأي مشروع خدمي بهذه المدن، والتي تُعد في مراحل التنمية الأولية.

وأكد مصطفى مدبولي:" أي حد عاوز يعمل مشروع خدمي، بمدن الصعيد الجديدة يتقدم لجهاز المدينة بطلب، وسيتم تخصيص الأرض مباشرةً، سواء مخبزًا أو حضانة أو مدرسة خاصة أو مستوصف طبي أو نادي رياضي، وستكون هناك تيسيرات في السداد"، متابعًا:" فهدفنا هو سرعة تنمية هذه المدن، وجذب المواطنين للسكن بها، وكذا تشجيع الاستثمار بها".