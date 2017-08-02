تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والفيصلي

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الفيصلي الأردني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة العربية، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري، وحتى 6 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة نصف النهائي، وقوع الفريقين في مواجهة جديدة بعد أن تقابل الفريقين بدور المجموعات، وخسر الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويستعرض لكم «التحرير» تاريخ مواجهات الأهلي والفيصلي:

الأهلي x الفيصلي 1995

المباراة الأولى للأهلي أمام الفيصلي كانت في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس عام 1995، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه رضا عبدالعال.

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الأهلي x الفيصلي 1997

المباراة الثانية كانت في بطولة النخبة العربية عام 1997، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-صفر، وأحرز أهداف الأحمر هادي خشبة، ووليد صلاح الدين، وأحمد فيلكس، ومهند محادين لاعب الفيصلي «في مرماه».

الأهلي x الفيصلي 2017

المباراة الثالثة كانت في إطار البطولة العربية الجارية، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأردني بهدف دون رد، عن طريق يوسف الرواشدة.

وسبق للأهلي أن تُوج ببطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس مرة واحدة، والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري «مرة واحدة»، وبطولة النخبة العربية «مرتين».