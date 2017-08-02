الأهلي يسعى للثأر من الفيصلي في البطولة العربية

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الفيصلي الأردني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات دورنصف النهائي بالبطولة العربية، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

ويأمل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، في تحقيق الفوز أمام الفيصلي، بعد أن تلقى المارد الأحمر هزيمة من بطل الأردن، بهدف دون رد في أولى مباريات البطولة العربية في دور المجموعات.

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ويدخل أبناء نيبوجا إينوفيتش، المدير الفني للنادي الفيصلي، بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح في الصعود للدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، ونجح في الفوز على المارد الأحمر في ذات البطولة.