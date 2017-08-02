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ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي برشوة 2 مليون جنيه

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ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي برشوة 2 مليون جنيه ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي برشوة 2 مليون جنيه

التحرير

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بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، عقب ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي.

كان المتهم "ص. ي. ص"، طلب مبلغ 2 مليون جنيه رشوة، بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته وسددوا مبالغ الرشوة المطلوب؛ ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.

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يشار إلى أن نيابة استئناف الإسكندرية تتولى التحقيق في الواقعة؛ للكشف عن أي متهمين آخرين في القضية.

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التحرير

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