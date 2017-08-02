القوى العاملة: صرف 415.2 مليون جنيه إعانات للعُمال منذ 2002

كتبت- نورا ممدوح :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ المخصص للعمال بالوزارة قام بصرف 415.2 مليون جنيه لما يقرب من 252 ألفًا 625 عاملاً يعملون في 1257 منشأة، منذ إنشائه وحتى نهاية يونيو 2017، لمساندة المنشآت المتعثرة والإسهام في دفع عجلة الإنتاج بها وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد سعفان، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد لمناقشة أعضاء المجلس للأوضاع المالية للصندوق، فضلاً عن تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، أن دور الصندوق يجب أن يكون إيجابياً في سوق العمل بما يساعد المنشآت في انتظام عملها مما يؤدى إلى حصول العمال على مستحقاتهم في مواعيدها وتحسين ظروف العمل.

وقال وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم صندوق الطوارئ، حيث تفضل بدعمه من صندوق " تحيا مصر" خلال الاحتفال بعيد العمال في عامي 2016 و2017، تأكيدًا على دور العمال الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير، فضلًا عن أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ويفتح بابًا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وكشف محمد سعفان، خلال الاجتماع، عن أن صرف إعانات صندوق الطوارئ خلال الفترة الأخيرة جاءت في مقدمتها المنشآت السياحية المتعثرة بالمحافظات السياحية، فضلًا عن شركات الغزل والنسيج، لعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات للحفاظ عليها.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة عام 2002 بغرض مساندة المنشآت التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وذلك بسبب ظروف اقتصادية آلمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج.