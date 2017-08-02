تعيين 5 عمداء جدد بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين 5 قائمين بأعمال عمداء لكليات "الآداب والصيدلة وكليتي التربية الرياضية (بنين وبنات)، وكذلك معهد البحوث".

وجرى تكليف كل من الدكتورة غادة عبد المنعم محمد موسى، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد الكلية بجانب عملها كوكيل للكلية، والدكتورة منال نبيل سعيد سعودي، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال عميد الكلية بجانب عملها كوكيل للكلية، والدكتورة آمال فرحات محمد بيومي، وكيل معهد البحوث الطبية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد المعهد، بجانب عملها كوكيل للمعهد.

كما كُلّف كل من الدكتور أحمد سعد الدين محمود عمر، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين لشئون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد الكلية، بجانب عمله كوكيل للكلية، والدكتورة سوزان محمد عزت محمد توفيق وكيل كلية التربية الرياضية للبنات لشئون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد الكلية، بجانب عملها كوكيل للكلية.