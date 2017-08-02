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وزير الطيران المدني يعود من كندا بعد مشاركته باجتماعات "الإيكاو"

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران المدني يعود من كندا بعد مشاركته باجتماعات "الإيكاو"

08:59 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب - طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، شريف فتحي وزير الطيران المدني، قادمًا من كندا، بعد مشاركته باجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، للتحضير للمؤتمر الوزاري العالمي لأمن الطيران المدني، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في 22 من الشهر الجاري.

عقد وزير الطيران، خلال زيارته كندا، عدة لقاءات مع رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، والأمين العام للمنظمة، حيث جرت مناقشة ممرات الطوارئ الجوية التي وافقت والسعودية والإمارات والبحرين على تسييرها في الأجواء الدولية، لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

وأكد وزير الطيران أن مصر ملتزمة بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وأنه في مثل هذه الظروف يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة، تستخدمها الشركات القطرية، وتديرها شركات الملاحة الجوية لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية العالمية، تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران "الإيكاو" التي تتولى تنسيق وإدارة هذه الاتفاقات.

ولاقت ورقة العمل المشتركة التي قدمتها كل من مصر والامارات والسعودية والبحرين استحسان وقبول أعضاء المجلس الذين أشادوا بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني في الطيران المدني.

ومن جانبها، قدمت الأمانة العامة للإيكاو ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع، من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، كما لم تستجب المنظمة لطلب قطر إدانة تحرك الدول الأربع بعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها.

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