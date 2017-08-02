الهباش: إسرائيل تسعى لتكريس هيمنتها على القدس

رام الله - أ ش أ:

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية أن إسرائيل تسعى لتكريس هيمنتها على مدينة القدس ، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الهباش ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ إن إسرائيل تتعمد افتعال أحداث متتالية تختلف في صورتها ولكنها تتفق في الهدف وهو فرض الوجود الاسرائيلي وتهويد مدينة القدس الشرقية برمتها وفي القلب منها مسجد الأقصى المبارك.

واعرب المسئول الفلسطيني عن قلقه من تصاعد اقتحامات المستوطنيين لباحات الأقصى ، مضيفا أن ما يعجز عنه جيش الاحتلال الاسرائيل يوكل أمره للمستوطنيين.

وأضاف قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى لانهم دخلوا بتحريض وحماية واسناد من الجيش الإسرائيلي".

وحذر أنه في حال استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ، فان الشعب الفلسطيني لن يصمت، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي سيطرة إسرائيلية على الأقصى.