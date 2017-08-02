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الشحات: ماحدش يقول «لا» للزمالك.. و3 لاعبين منعوا انضمامي للأهلي

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الشحات: ماحدش يقول «لا» للزمالك.. و3 لاعبين منعوا انضمامي للأهلي الشحات: ماحدش يقول «لا» للزمالك.. و3 لاعبين منعوا انضمامي للأهلي

التحرير

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برر حسين الشحات، لاعب  المقاصة، رفضه الانتقال لنادي ، مفضلًا الأهلي أو البقاء مع الفريق الفيومي، قائلًا: «ماحدش يقدر يقول للزمالك لا، بس أنا عايز ألعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وتحدث «الشحات»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء من برنامج «الحريف»، على قناة « sports»، عن عدم تجديد الأهلي طلب التعاقد معه، مشيرًا إلى أن امتلاك النادي الأحمر للثلاثي أحمد فتحي، وباسم علي، ومحمد هاني، قلص من فرصه، رغم أنه في الأساس لا يلعب ظهير أيمن، لكن مدربه إيهاب جلال هو من غير مركزه.

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التحرير

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