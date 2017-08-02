الشحات: ماحدش يقول «لا» للزمالك.. و3 لاعبين منعوا انضمامي للأهلي

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برر حسين الشحات، لاعب مصر المقاصة، رفضه الانتقال لنادي الزمالك، مفضلًا الأهلي أو البقاء مع الفريق الفيومي، قائلًا: «ماحدش يقدر يقول للزمالك لا، بس أنا عايز ألعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وتحدث «الشحات»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء من برنامج «الحريف»، على قناة «dmc sports»، عن عدم تجديد الأهلي طلب التعاقد معه، مشيرًا إلى أن امتلاك النادي الأحمر للثلاثي أحمد فتحي، وباسم علي، ومحمد هاني، قلص من فرصه، رغم أنه في الأساس لا يلعب ظهير أيمن، لكن مدربه إيهاب جلال هو من غير مركزه.