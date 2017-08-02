«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحه البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

الإسكندرية 26 32

مطروح 25 31

بورسعيد 27 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 38

العريش 23 34

نخل 20 38

طابا 24 39

الطور 26 36

مرسى علم 30 39

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 40

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رفح 22 33

كاترين 20 36

سيوة 24 39

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 27 37

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 26 37

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

الأقصر 28 44

أسوان 31 44

شلاتين 27 39

حلايب 29 37

الوادى الجديد 24 41

قنا 28 42

نويبع 30 38

السلوم 21 32