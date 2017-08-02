فؤاد علام: المواجهة الأمنية لفكر الإرهاب كانت خاطئة.. وأغفلنا 6 محاور

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​قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب،أمس الثلاثاء، إن المواجهة الأمنية لفكر الإرهاب كانت خاطئة، لأنها أغفلت 6 محاور وهي الثقافي والاجتماعي والإعلامي والتعليمي والديني والسياسي.

وأضاف علام، خلال حوراه مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن المواجهة الأمنية للفكر المتطرف وحدها ليست كافية، مشيرًا إلى أن «تجربة الإخوان في الحكم أثبتت فشلهم».

وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إلى أن الرئيس أنور السادات، أراد أن يواجه الشيوعيين والناصريين بتنظيم الإخوان، وتم ذلك دون علم الأمن، مستكملًا: «فهمنا ذلك فيما بعد بقرارات الإفراج عن بقيتهم، ولو كان استشارنا لكان جهاز أمن الدولة رفض، وقولنا له بعد ذلك أنهم لم يكن لهم صديق في يوم من الأيام وتاريخهم مليء بالخيانة، ومطمعهم دائمًا الحكم».

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وواصل علام: «الخلاف بين السادات وبينهم بداية من زيارة القدس، ما دفع جماعات إسلامية للتخطيط لاغتياله، وأكبر غلطة للسادات إنه اتفق معهم دون معرفة الأمن».

وتابع الخبير الأمني: «أما مبارك سياساته كانت غير دقيقة ولا مدروسة.. مرة يمد إيده لهم ومرة يسحبها.. ذبذبات كثيرة، وكانت سياسة غير منضبطة».