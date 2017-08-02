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ريهام سعيد: فنانون وإعلاميون تسببوا في تفاقم أزمة شيرين وعمرو دياب

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ريهام سعيد: فنانون وإعلاميون تسببوا في تفاقم أزمة شيرين وعمرو دياب ريهام سعيد: فنانون وإعلاميون تسببوا في تفاقم أزمة شيرين وعمرو دياب

التحرير

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، مساء الثلاثاء، إن «هناك أطرافًا أخرى تسببت في تفاقم الأزمة التي وقعت مؤخرًا بين الفنانة عبد الوهاب والنجم ، موضحة «من فنانين آخرين وإعلاميين».

وأضافت ريهام، ببرنامجها «صبايا الخير»، عبر شاشة «النهار»: «أطراف تانية هي اللي كبرت الموضوع أوي بين شيرين وعمرو، والإساءة عندما تأتي من زميل في مجال العمل فأنها تكون موجعة أكثر».

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وبررت سبب حديثها عن هذه الأزمة، لأنها معرضة هي الأخري لمثل هذه المشاكل، مؤكدةً أنها عندما تدافع عن أحد في برنامجها تدافع بروح الزمالة فقط.

ولفتت ريهام، إلى الحادث الذي تعرضت له من قبل بشأن «فتاة المول»، منوهةً إلى أن الكثيرين قاموا بمهاجمتها وتشويه صورتها دون أن يتواصلوا معها لمعرفة حقيقة الواقعة، مؤكدة أنها تعترض بشدة على فكرة انتقاد أي فنان أو إعلامي، وليس من الضروري أن يكون هذا الانتقاد مصرح به للعلن.

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التحرير

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