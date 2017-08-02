شوبير لـ«مرتضى منصور»: هو كل واحد هيختلف معاك هتمنعه من دخول الزمالك؟

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انتقد الإعلامي أحمد شوبير، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بمنع أحمد سليمان، عضو المجلس السابق، والمرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، من دخول النادي.

وقال «شوبير»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»: «حاجة صعبة جدًا ما شوفتش كده ومش هشوف كده، الانتخابات حق لأي حد، اللي عايز يترشح ويقول رأيه هو حر، واللي عنده ثقة في نفسه ما يقلقش من حد، واللي عمل نجاحات ما يخافش».

وأضاف موجهًا حديثه لمرتضى: «اللي بيحصل ده خطأ فادح، رغم اختلافي مع أحمد سليمان، لكن حقه يترشح، وكل واحد يقول رأيه، مش كل واحد يختلف معاك يتعلق له ورقة منع دخول الزمالك».

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وتابع شوبير: «لو الأمور هتمشي كده، يبقى مجلس إدارة الأهلي يمنعنا من دخول النادي بقى على الكلام اللي إحنا بنقوله».