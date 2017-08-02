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عبد الفتاح: تشكيلة الحكومة الحالية «الأفضل».. وننتظر «صحوة حقيقية»

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عبد الفتاح: تشكيلة الحكومة الحالية «الأفضل».. وننتظر «صحوة حقيقية» عبد الفتاح: تشكيلة الحكومة الحالية «الأفضل».. وننتظر «صحوة حقيقية»

التحرير

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وجه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، التحية إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عقب القرارات التي أعلن عنها الثلاثاء، وأبرزها إلغاء الشهادة الابتدائية، واصفًا إياه بـ«الرجل الشجاع».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»: «دكتور طارق لازم ياخد حقه عشان مايُحبطش، وكل الناس اللي قلبها على البلد شايفة إنه يقوم بمجهود محترم، ونقول لكم يا سيادة الوزير نحتاج المزيد المزيد».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «لو الدولة حطت دماغها في موضوع التعليم زي بقية المشروعات هنكون في حتة تانية»، مشيدًا بتأكيد شوقي، على التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، معلّقًا: «بس المتفوقين بجد مش كوسة يا سيادة الوزير».

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وواصل عبد الفتاح: «تشكيلة مجلس الوزراء هي الأفضل، كل الوزراء يعملون بجد في مناصبهم، ونحن نتمنى أن يكون هناك صحوة حقيقية».

 

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التحرير

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