بالفيديو.. مراسل قناة إماراتية بالإسكندرية ينقذ رضيعة من آلامها

القاهرة - مصراوي:

تعرض منذر المزكي مراسل قناة "أبو ظبي الرياضية" في مصر لموقف غيّر مسار مهمته المحددة بتغطية فعاليات البطولة العربية لكرة القدم، إلى قصة إنسانية بطلتها رضيعة تعاني نقصًا في الخلايا العصبية، احتاجت حالتها تدخلاً جراحيًا، يعيد أمل شفائها إلى والدها، الذي التقته عدسات القناة الإماراتية في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وبينما كانت كاميرا فقرة "على السكة" التي يعدها "المزكي" تجوب الشوارع لإنجاز تقرير حول أداء الفرق المصرية بالبطولة العربية المقامة على أرض الإسكندرية، سأل المراسل الإماراتي أحد المواطنين: "إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟"، فإذا بالمواطن يرد عليه: "ما فيش مجال الواحد يفكر في الكورة دلوقت"، وأنه مشغول برضيعته التي تعاني مشكلة صحية تحتاج لجراحة طبية، في حين أنه لا يمتلك تكاليف هذه الجراحة، ما دفع المراسل إلى عرض المساعدة على المواطن الذي رفض في بادئ الأمر، قبل أن يفاجأه المراسل الإمارتي بتتبعه إلى منزله لإقناعه بإصرار فريق البرنامج على التدخل لمساعدة الصغيرة.

ووفق ما أوضحت عدسات البرنامج، في تقرير نشرته قناة "أبو ظبي الرياضية" على حسابها بـ "تويتر" أمس، تولى فريق البرنامج التواصل مع أحد مستشفيات الإسكندرية لإجراء الجراحة للرضيعة على نفقة مراسل القناة.