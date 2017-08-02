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فريدة عثمان: أمريكا سر النجاح.. وهعمل المستحيل عشان الأولمبياد (فيديو)

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فريدة عثمان: أمريكا سر النجاح.. وهعمل المستحيل عشان الأولمبياد (فيديو) فريدة عثمان: أمريكا سر النجاح.. وهعمل المستحيل عشان الأولمبياد (فيديو)

التحرير

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أعربت البطلة المصرية فريدة عثمان، الحاصلة على برونزية في بطولة العالم للسباحة، عن سعادتها كونها أول «عربية» تحصل على ميدالية في المونديال.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج «يحدث في »، الذي يعرض على قناة «mbc masr»، أن مدربتها الأمريكية ساهمت كثيرًا فيما حققته بالبطولة، كما أن تدريبها في أمريكا منحها مزيدًا من التركيز.

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وأكدت «فريدة»، أن عدد الرياضيين في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك اهتمام إعلامي أفضل قليلًا من قبل، مختتمة، «هعمل المستحيل عشان أعمل حاجة كويسة في الأولمبياد».

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التحرير

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