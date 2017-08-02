فريدة عثمان: أمريكا سر النجاح.. وهعمل المستحيل عشان الأولمبياد (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعربت البطلة المصرية فريدة عثمان، الحاصلة على برونزية في بطولة العالم للسباحة، عن سعادتها كونها أول «عربية» تحصل على ميدالية في المونديال.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على قناة «mbc masr»، أن مدربتها الأمريكية ساهمت كثيرًا فيما حققته بالبطولة، كما أن تدريبها في أمريكا منحها مزيدًا من التركيز.

شاهد أيضا

وأكدت «فريدة»، أن عدد الرياضيين في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك اهتمام إعلامي أفضل قليلًا من قبل، مختتمة، «هعمل المستحيل عشان أعمل حاجة كويسة في الأولمبياد».