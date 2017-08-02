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أقدم بائع ورد في وسط البلد: «رئيس الحي معجبوش منظر الورد فهد الكشك» (فيديو)

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أقدم بائع ورد في وسط البلد: «رئيس الحي معجبوش منظر الورد فهد الكشك» (فيديو) أقدم بائع ورد في وسط البلد: «رئيس الحي معجبوش منظر الورد فهد الكشك» (فيديو)

التحرير

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قال عبد السلام درويش، وشهرته «محمد وردة»، أقدم بائع ورد في وسط البلد، إنه يعمل في بيع الورود منذ 40 عاما، مشيرا إلى أنه في يوم 20 يوليو الماضي، تفاجأ بمرور رئيس الحي، الذي أمر بإزالة «كشك الورد» الخاص به.

وأضاف درويش، والدموع تغالبه، خلال تقرير مصور لبرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»: «أنا عندي 58 سنة، وشغال من 40 سنة بياع ورد.. أنا مش عاوز لا معاش ولا وظيفة، أنا عاوز بس أشتغل وأبيع ورد».

وتابع «وردة»: «رئيس الحي تولى المسؤولية، وبعد 5 أيام فقط عدى عليا، ومعجبوش منظر الورد، وقرر يشيل كل حاجة ويهد الكشك، وأنا معايا ترخيص».

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التحرير

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