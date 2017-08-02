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الأهلي عن ضم دويدار: من المؤكد أننا سنتعاقد مع مدافع

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الأهلي عن ضم دويدار: من المؤكد أننا سنتعاقد مع مدافع الأهلي عن ضم دويدار: من المؤكد أننا سنتعاقد مع مدافع

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أحمد دويدار، من ضمن المرشحين لارتداء "الفانلة الحمراء"، بعد رحيل أحمد حجازي مدافع الفريق إلى الدوري الإنجليزي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه من المؤكد أن الأهلي سيتعاقد مع مدافع خلال الساعات القليلة القادمة.

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وأضاف مدير الكرة: "الفريق يفاضل حاليا بين عدد من المدافعين، ودويدار من بينهم، لكن لم يتم بعد إنهاء أي صفقة في هذا المركز بشكل نهائي يجعلنا نعلن عن لاعب بعينه".

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بتعاقد الأهلي مع أحمد دويدار المدافع السابق لنادي ، تعويضا عن رحيل أحمد حجازي.

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التحرير

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