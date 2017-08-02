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الصحة العالمية: تجربة مصر رائدة وفريدة في محاربة «فيروس سي»

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الصحة العالمية: تجربة مصر رائدة وفريدة في محاربة «فيروس سي» الصحة العالمية: تجربة مصر رائدة وفريدة في محاربة «فيروس سي»

التحرير

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قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول برامج الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن المنظمة أشادت بالتجربة المصرية في محاربة «فيروس سي»، لافتًا إلى أن أصبحت رائدة عالميًا في مكافحة هذا المرض.

وأضاف حشيش، خلال مداخلة له ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن «التجربة المصرية بها شيء مميز، وهو أنها جمعت بين الشقين الوقائي والعلاجي»، مشيدًا بجهود منظمات المجتمع المدني التي ساعدت في حل المشكلة، وبالتكاتف بين جميع أفراد المجتمع من أجل محاربة هذا المرض.

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وأوضح أن هناك 164 مركزًا على مستوى مصر يقدمون العلاج المجاني لكافة المصابين، لافتًا إلى أن مصر هي الرابعة عالميًا في معدلات الإصابة بهذا المرض، إلا أنها أصبحت رائدة عالميًا في مجال مكافحته، منوهًا إلى أن منظمة الصحة العالمية اشتركت مع وزارة الصحة المصرية في وضع الخطة القومية لمكافحة الفيروس.

وأشار حشيش، إلى أن «دول العالم تنظر إلى النموذج المصري على أنه رائد، وتحاول تقليده، ودور منظمة الصحة هو نقل الخبرات بين الدول التي ترغب في التعلم من التجربة الفريدة والثرية التي قدمتها مصر».

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التحرير

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