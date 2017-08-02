أحمد موسى لوزير التموين: «ما اتخلقش اللي يهددني»

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وجه الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وذلك عقب تلقيه تهديدًا من أحد المسئولين بالوزارة على خلفية انتقاده للأداء؛ قائلًا: «ما اتخلقش اللي يهددني».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «إذا كان وزير التموين عايز يعمل مداخلة يرد على الانتقادات أهلًا وسهلًا، لكن أي حد غيره مش هيعمل مداخلة، يطلع مستشار إعلامي أو أي حد مش فاهم يهدد، فبقول محدش يهددنا يا دكتور علي».

وتابع: «يا سيادة الوزير حضرتك تشرف في أي وقت وتعمل مداخلة، ولكن اللي عندك دول ميعرفوش حاجة عن التموين والبطاقات ومشاكل الناس، وغير مسموح على الإطلاق إنه يهدد أو يتكلم بطريقة لا تليق، لا بنخاف ولا بنتهدد».

وكان «موسى» قد هاجم الدكتور علي المصليحي، ببداية الحلقة، داعيًا إياه للنزول إلى الشارع لمعرفة الأوضاع الحقيقية للمواطنين، قائلًا: «حضرتك بتقول زودنا سلع.. لمين؟ في الهوا؟ المواطن اللي محتاجها مش لاقي يشتريها، وهو فين البطاقات عشان الناس تصرفها أصلًا؟ في ناس بقالها سنتين بتجري علشان تطلع البطاقة ومش عارفة تاخدها».

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واستكمل موسى حديثه إلى وزير التموين: «السادة الموظفين بتوع حضرتك مش بيعملوا حاجة، لأن مفيش متابعة، انزل روح إمبابة ولا المطرية، قعدة المكتب ولا شيء، طول ما جزمتك متلمعة يبقى مفيش فايدة، ومهما تعمل محدش حاسس باللي بتعمله.. سيادتك بكل صراحة مش حاسس ولا داري بمشاكل الناس الحقيقية».

واختتم: «الناس بتكُح تراب وسيادة الوزير مش حاسس، وحتى الآن لم يصل للمواطن الذي يعاني، كلام الوزير حلو في الإعلام، لكن على الأرض صفر، الناس بتشتمنا وبتشتمكم، أنا لا هجامل وزير ولا حكومة، وبكل صراحة دكتور علي تغير بعدما تقلد المنصب، بقى بتاع الحكومة مش بتاع الشعب».