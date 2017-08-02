خلال زيارة مفاجئة.. محافظ بني سويف يحيل مسؤول كورنيش النيل للتحقيق

بني سويف ـ أحمد كامل:

أحال محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، مسؤول الكورنيش التابع لمجلس المدينة إلى التحقيق لوجود عدد من الملاحظات والإشغالات بمنطقة الكورنيش، والتي طالب في شأنها بسرعة تلافيها وتحسين الوضع الحالي، نظرًا لأهمية الكورنيش الحيوي، والذي يعد المتنفس الوحيد للمواطن.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على انضباط الشارع السويفي من خلال تطبيق القانون بحزم، والرقابة والمتابعة على جميع شوارع وميادين المحافظة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوجيه المزيد من الحملات اليومية لرفع الإشغالات، ومواجهة كل صور التعديات، وإخلاء الأرصفة للمشاة وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لمتابعة الحالة العامة للشارع السويفي بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية من حيث حالة النظافة العامة والاشغالات بالشوارع والميادين والحركة المرورية والحالة الفنية للطرق الداخلية واحتياجاتها ومتطلباتها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة بشكل عام.

وأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوف السيارات بمنطقة كورنيش النيل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وإدارة المرور.

شملت الجولة منطقة كورنيش النيل، وميدان الزراعيين، وميدان المديرية، بالإضافة إلى شارعي 17، وعبد السلام عارف.