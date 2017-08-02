وزير الدفاع يفي بوعده ويرسل صورته التذكارية لـ " الطنبداوي"

القاهرة - (مصراوي)

فوجئ محمد خالد الطنبداوي - عضو مؤسسة ميدياتوبيا - الذي لفت الأنظار بحديثه الهامس مع رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب - بأحد موظفي مكتب الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع يطرق باب منزله في محافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، ليسلمه هدية كان قد وعده بها الفريق أول خلال المؤتمر، عبارة عن صورتين تذكاريتين، إضافة إلى اسطوانتين مدمجتين تحتويان على ٣٠ صورة أخرى من المؤتمر.

كان محمد خالد قد حاول التواصل مع وزير الدفاع خلال المؤتمر، ولكن لم يحالفه الحظ، وعندما علم الفريق بذلك ذهب ليسلم عليه بنفسه ويوفر عليه المشقة، خاصة أنه يجلس على كرسي متحرك، وحين سأله عما يريد، أجاب محمد بدوره "أتمنى مقابلة الرئيس"، فما كان من الوزير إلا أن وعده بتلبية طلبه، والتقط صوراً تذكارية معه، ثم أمر حرسه الخاص بالحصول على عنوانه في المنوفية وبياناته ليتم إرسال الصور له حيث يسكن.

‏‎وفي اليوم الثاني من المؤتمر، حاول محمد خالد الاقتراب من الرئيس ليسلم عليه فاقترب بضع خطوات، وعندما لمحه الرئيس أشار له ليقترب، وجرى اللقاء بينهما في أجواء ودية لفتت أنظار الجميع.

‏‎وكانت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة قد اتصلت بعضو ميدياتوبيا للتأكد من بياناته، حيث أوفدت جندياً بالصورتين تم تغليفهما بشكل مميز، وكذلك الاسطوانتين المدمجتين.

يُشار إلى أن محمد ترشح لحضور مؤتمر الشباب الأخير ضمن وفد مؤسسة ميدياتوبيا لشباب الإعلاميين، التي أسسها الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ.