10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال السناتور الجمهوري المتشدد ليندسي جراهام، إن الرئيس دونالد ترامب أخبره أنه مستعد لخوض حرب لتدمير كوريا الشمالية، وأكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقوف بلاده إلى جانب السعودية، ولفت وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إلى أن إسرائيل تريد تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الفنزويلية لبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف التوتر.

1- تيلرسون: حققنا الكثير في قتال "داعش" في سوريا والعراق

وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون في لندن في 26 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الهدف من معركة الرقة هو تمكين المحليين من إدارة الرقة بأنفسهم، مضيفًا: "لقد حققنا الكثير في قتال "داعش" في سوريا والعراق.

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2- العاهل البحريني: نقف إلى جانب السعودية فى تصديها للإرهاب

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله.

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3- سناتور أمريكي: ترامب مستعد للحرب مع كوريا الشمالية

السناتور الجمهوري ليندسي جراهام - أرشيفية

قال السناتور الجمهوري المتشدد ليندسي جراهام، إن الرئيس دونالد ترامب أخبره أنه مستعد لخوض حرب لتدمير كوريا الشمالية ولن يسمح لها بتطوير صاروخ طويل المدى قادر على حمل رأس نووية.

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4- وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تريد تغيير وضع الأقصى

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في تونس في 6 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى: "إن اسرائيل تريد تغيير الوضع القائم إلى "وضع متغير" في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أنها تعمل يوميًا على تحقيق ذلك الهدف

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5- ترامب: الإعلام الكاذب يريدني ألا أستخدم "تويتر"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الحقيقة، لكن الإعلام الكاذب وأعدائي يريدونني أن أتوقف عن استخدامها".

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6- أمين عام الأمم المتحدة: يجب بذل جهود لتهدئة الأوضاع في فنزويلا

الأمين العام للأمم المتحدة (يسارًا) ورئيس إقليم كردستان (يمينًا) في مطار أربيل في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات الفنزويلية لبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف التوتر ومنع حدوث مزيد من العنف بعد إعادة توقيف اثنين من قادة المعارضة.

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7- مايك بنس: ترامب سيوقع على العقوبات ضد موسكو "قريبًا"

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قريبا على العقوبات الجديدة التي أقرها مجلسا الشيوخ والنواب على روسيا، الأسبوع الماضي.

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8- قرقاش: استراتيجية قطر في التعامل مع الأزمة محكوم عليها بالفشل

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش إن فشل دولة قطر في تسييس ملف المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" يعد إنذارا مبكرا ينذر بفشل توجهها الكارثي لتسييس الحج.

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9- وزير الدفاع الألمانية: دعم الأوروبيين لمجموعة "دول الساحل" سيتعزز

وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين (أرشيفية)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، في باماكو أن دعم فرنسا وألمانيا لتشكيل مجموعة دول الساحل الخمس قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين سيتعزز ويستفيد من مساهمات أوروبية أخرى.

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10- المتحدثة باسم البيت الأبيض: تصريحات ترامب عن عنف الشرطة "كانت مزحة"

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عنف الشرطة والتي أثارت الكثير من الانتقادات، كانت مزحة.

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