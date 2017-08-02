مصرع نجلي عمومة خنقًا داخل خزان محطة وقود ببني سويق

بني سويف ـ أحمد كامل:

لقي عاملان من أسرة واحدة مصرعهما، مساء الثلاثاء، خنقًا داخل خزان محطة وقود بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، أثناء إجرائهما أعمال صيانة داخل الخزان.

تلقى مدير الأمن اللواء جرير مصطفى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا باستقبال مستشفى سمسطا المركزي جثتين هامدتين لكل من: أحمد مصطفى سعد (27 سنة)، وإبراهيم مسعد سعد (29 سنة)، كلاهما مقيمين بمركز الواسطى شمال المحافظة، بعد إصابتهما بحالة اختناق.

وأشارت التحريات الأولية التي قادها المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث سمسطا، والنقيب محمد الفقي معاون مباحث، إلى أن العاملين نزلا لإجراء صيانة بخزان محطة وقود بقرية بدهل التابعة لدائرة المركز، وعندما أصيب أحدهما بالاختناق حاول الآخر إنقاذه لكنهما لم يتمكنا من النجاة ولقيا مصرعهما خنقًا.

نقل جثماني العاملين إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.