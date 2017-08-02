عمرو أديب لمحمد صلاح: «والله يابني إنت شرف لمصر» (فيديو)

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تألق النجم المصري مع فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي، منذ انتقاله له، قائلًا: «دعوات الإخوان عليك بتجيب نتيجة، ياريتهم يدعوا عليا زيك».

وأضاف «أديب»، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «كل يوم» الذي يقدمه على قناة OnE، أن لعنة الفراعنة حلت مع بايرن ميونيخ، في مواجهته أمام ليفربول، بالهدف الذي سجله صلاح، مؤكدًا أنه لاعب متمكن وهاديء ومثل أعلى، معلقًا «والله يابني إنت شرف لمصر».

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وتغلب ليفربول الإنجليزي، على بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة «أودي» الدولية الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

وساهم صلاح في ثلاثية ليفربول، بإحرازه الهدف الثاني 34، بينما أحرز الهدف الأول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 7، واختتم دانيل ستوريدج أهداف اللقاء في الدقيقة 83.



