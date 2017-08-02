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ميدو يطالب كوبر بتغيير خطة المنتخب بسبب «صلاح» (فيديو)

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ميدو يطالب كوبر بتغيير خطة المنتخب بسبب «صلاح» (فيديو) ميدو يطالب كوبر بتغيير خطة المنتخب بسبب «صلاح» (فيديو)

التحرير

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجة، أنه يتمنى مشاهدة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمباريات النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي، وتغيير خطة لعب الفراعنة.

 وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن تغيير طريقة لعب لـ 433 ستخدم صلاح بشكل كبير، وتقدم اضافة للفريق، معلقًا «لما يكون عندك لاعب جامد لازم تلعب بطريقة تريحه».

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وتغلب ليفربول الإنجليزي، على بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة «أودي» الدولية الودية، استعدادًا للموسم الجديد. 

وساهم صلاح في ثلاثية «الريدز»، بإحراز الهدف الثاني 34، بينما أحرز الهدف الأول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 7، واختتم دانيل ستوريدج أهداف اللقاء في الدقيقة 83. 

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التحرير

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