حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تدشين أول قاعدة عسكرية في الخارج وتفجير انتحاري في أفغانستان، إضافة إلى مصرع جنديين تابعين للجيش التركي.

1- البرلمان الباكستاني ينتخب حليفًا لنواز شريف كرئيس جديد للوزراء

إلقاء القبض على رئيس الوزراء نواز شريف (أ ف ب)

انتخب البرلمان الباكستاني شهيد خاقان عباسي، وهو حليف لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول، نواز شريف، كرئيس مؤقت جديد للوزراء.

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2- عشرات القتلى في تفجير بمسجد غربي أفغانستان

تفجير انتحاري بفي اقليم هيرات اليوم (أ ف ب)

لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم في تفجير انتحاري بمسجد للشيعة في إقليم هيرات غربي أفغانستان، حسبما أفاد متحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية.

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3- اليابان تحتج لدى بكين على أنشطتها في بحر الصين الشرقي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو (أ ف ب)

قدمت اليابان احتجاجا رسميا للصين على ما اعتبرته أنشطة مشبوهة في منطقة غنية بالغاز يتنازعها البلدان في بحر الصين الشرقي، على ما أعلن مسؤولون.

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4- مقتل جنديين تركيين جراء انفجار وقع بجنوب شرق البلاد

رتل عسكري من القوات التركية في اسطنبول - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد تقارير إخباري تركي بمقتل جنديين جراء انفجار لغم جنوب شرقي البلاد.

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5- الصين تدشن في جيبوتي أول قاعدة عسكرية في الخارج

عرض عسكري للجيش الصيني في بكين يوم 30 يوليو الماضي (أ ف ب)

دشنت الصين في جيبوتي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج على أبواب البحر الأحمر، خلال حفل حضره قائد البحرية الصينية ووزير دفاع جيبوتي، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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