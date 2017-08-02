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ضبط 5 متورطين في مشاجرة "الكلب" بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 متورطين في مشاجرة "الكلب" بأرض اللواء

12:24 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط المتورطين بالمشاجرة التي دارت أحداثها بمنطقة أرض اللواء، أول أمس الاثنين.

البداية بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بنشوب مشاجرة بالمولوتوف والحجارة بشارع المعتمدية.

توصلت تحريات الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، إلى نشوب مناوشات بين شابين هدد أحدهما الآخر بكلب، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها 3 آخرين، وتراشق الطرفان بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

ونفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن تكون المشاجرة بسبب الخلاف على ثمن بيع كلب، مؤكدًا أن المشاجرة كانت بين طرفين، لجأ أحدهما إلى الاستعانة بـ "كلب".

وتمكنت قوة من النقطة بالتنسيق مع قسم العجوزة من ضبط المتهمين الخمسة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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