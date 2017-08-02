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ماس كهربائي وراء حريق محطة الوقود بالغربية.. والحصيلة: 8 مصابين

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مصراوي Masrawy

ماس كهربائي وراء حريق محطة الوقود بالغربية.. والحصيلة: 8 مصابين

12:35 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

ماس كهربائي وراء حريق محطة الوقود بالغربية.. والحصيلة: 8 مصابين

حريق محطة الوقود - ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:
تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة وقود بقرية أبيار التابعة لمركز كفرالزيات، مساء الثلاثاء، إذ تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى مدير الأمن اللواء طارق حسونة إخطارًا من اللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية أمن الغربية، بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي نشبت داخل محطة وقود ملك "أحمد صالح خليل"، بقرية قليب أبيار التابعة لدائرة مركز كفرالزيات، وذلك بعد الدفع بـ 10 سيارات مطافئ لإخماد النيران.

وكشف مصدر أمني أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي ناتج عن سيارة "فنطاس" كانت تفرغ حمولتها في المحطة، ما أدى إلى اشتعال النيران في بيارة بنزين المحطة، قبل هروب سائق السيارة النقل بمجرد اشتعال النيران، ونتج عن الحريق إصابة عن 8 أشخاص بحالات اختناق، وتم إسعافهم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة لإجراء المعاينة ومعرفة ملابسات الواقعة وقيمة الخسائر.​

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