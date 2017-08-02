العرب اليوم: اقتحام المسجد الاقصى وانطلاق مناورات بحرية بين تركيا وقطر

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى وتقدم قوات سوريا الديموقراطية في الرقة، علاوة على أنباء عن نقل أسلحة إيرانية للمتمردين الحوثيين.

1- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية مشددة

صورة من مدينة القدس المحتلة - أرشيفية (أ ف ب)

اقتحم مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

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2- انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية بين "حزب الله والنصرة"

اشتباكات عنيفة في بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية (أ ف ب)

أعلنت نائب رئيس بلدية عرسال اللبنانية ريما كرنبي انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "جبهة النصرة" و"حزب الله"، على أن تغادر الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والنازحين السوريين من جرود عرسال متجهه إلى إدلب بسوريا.

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3- الحرس الثوري الإيراني ينقل أسلحة للحوثيين عبر مياه الكويت

دبابة تابعة للقوات الحوثية في صنعاء - أرشيفية (أ ف ب)

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين حلفائه في الحرب الأهلية اليمنية.

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4- قطر وتركيا تبدأن تدريب عسكري مشترك

فرقاطة عسكرية تابعة للبحرية التركية تصل الدوحة اليوم (أ ف ب)

بدأت تركيا وحليفتها الإقليمية الرئيسية قطر، مناورات عسكرية تستمر عدة أيام تتضمن مشاركة 250 عسكريًا و30 آلية مدرعة تركية، حسبما ذكرت تقارير في الإعلام التركي.

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5- تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

عناصر تابعة لقوات سوريا الديموقراطية في الرقة (أ ف ب)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرت بالكامل على حي نزلة شحادة الواقع جنوبي مدينة الرقة.

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