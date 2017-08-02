حيل جديدة للتغلب على معاناة صاحبات قوام «الساعة الرملية»

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دائما ما تهتم المرأة بجمالها وأناقتها وتحاول الظهور بشكل متميز، ولذا تسعى الفتيات للتغلب على أي مشكلات قد تحد من كامل أناقتهن.

وتواجه صاحبات قوام الساعة الرملية أحيانا عددا من المواقف في يومهن تتسبب لهن في إحراج، لذا حاولنا تجميع أكثر ما قد تراه صاحبات هذا الشكل من الجسد مضايقا لهن في زيهن في أثناء خروجاتهن.

وصاحبات قوات الساعة الرملية هن من يتميزن بتقارب حجم الكتفين والوركين بينما يكون الخصر ضيقا والسيقان ممتلئة بدوران قليل.

ويواجه صاحبات هذا النوع الجميل من الجسد مشاكل أحيانا عند البحث عن الملابس المناسبة، إذ تصبح التنورة الواسعة ضيقة وتتحول من بسيطة إلى مثيرة، وللتغلب على هذا الأمر حاولي تجنب المقاسات الضيقة التي تظهر مناطق زيادة الوزن، واحرصي على اختيار المقاس المناسب لقوام الجسم أو اختيار درجة أعلى من المقاس.

تمثل القطعة الكلاسكية البرئية الـ«Pencil Skirt» لصاحبات قوام الساعة الرملية مظهر السكرتيرة التي تحاول إغواء مديرها، لذا احرصي على اختيار الجواكيت ذات الأزرار المربوطة والتي غالبا ما يمتد طولها فوق الوركين لإبراز المنحنيات بشكل جذاب، مع اختيار أنواع أقمشة ناعمة مثل الحرير أو الجيرسي.

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حاولي البحث عن الفستانين والتنانير والسراويل التي تعمل على إطالة مظهر الساق عند اختيار ملابسك، وجربي ارتداء الفساتين والكنزات الملفوفة إذ أنها تبرز الخصر النحيل، كما أنها تخفي امتلاء البطن وخصوصا مع وجود ثنيات في تصميم الفستان.

أما عن شكل الرقبة فهو مهم لصاحبات قوام الساعة الرملية، وارتداء الكنزات بفتحة «V» أو دائرية أو البلوزات دون ياقة أو البلوزات ذات ياقة على شكل قلب، علامة إبراز الجمال، وحاولي تجنب اختيار الياقات الكبيرة من بين ملابسك لأنها تبرز حجم الصدر.

وللأحزمة الرفيعة دور مهم في إبراز جمال خصر صاحبات قوام الساعة الرملية إذ يؤدي إلى إظهار منطقة الوسط بشكل جذاب.